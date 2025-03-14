В Госдуме заявили о близком крахе власти на Украине

Депутат Хамитов: На Западе видят, что власти Украины близки к своему краху

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил РИА Новости, что плачевность положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху.

«Теперь и на Западе прекрасно видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху», — подчеркнул политик.

По его словам, даже, если Трамп озаботился их положением — значит, ситуация действительно серьезна как никогда.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что отступление ВСУ из Курской области является крахом. Он также назвал удивительной операцию по прорыву российских военных в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области.