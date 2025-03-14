Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 14 марта 2025Россия

В Госдуме заявили о близком крахе власти на Украине

Депутат Хамитов: На Западе видят, что власти Украины близки к своему краху
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил РИА Новости, что плачевность положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху.

«Теперь и на Западе прекрасно видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху», — подчеркнул политик.

По его словам, даже, если Трамп озаботился их положением — значит, ситуация действительно серьезна как никогда.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что отступление ВСУ из Курской области является крахом. Он также назвал удивительной операцию по прорыву российских военных в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    Российские бойцы захватили гаубицу M777 в Курской области

    Звезду телевидения объявили недееспособной и отправили в дом престарелых. Как она пытается оттуда вырваться?

    В Госдуме заявили о близком крахе власти на Украине

    Стало известно об ультиматуме для ВСУ в Курской области

    Трамп высказался о ходе конфликта на Украине

    Трамп рассказал о тяжело идущем обсуждении прекращения огня на Украине с Россией

    Трамп заявил о хороших новостях по Украине

    Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной

    В России захотели актуализировать перечень показаний для аборта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше