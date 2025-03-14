В Италии заявили о пощечине Зеленскому из-за поражения ВСУ в Судже

Колумнистка Стателло: Поражение Украины в Судже стало пощечиной для Зеленского

Поражение ВСУ в Судже стало пощечиной для украинского лидера Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы. Об этом заявила итальянская колумнистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло.

«Это пощечина Зеленскому, который при поддержке своих европейских партнеров и бывшей администрации США изо всех сил старался привлечь Украину к переговорам с позиции силы», — отметила она.

По мнению журналистки, потеря Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского. Это политический конец его самого и его окружения.

Днем ранее Минобороны РФ заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что потеря Суджи и переход города под контроль ВС РФ нанесли серьезный удар по репутации Вооруженных сил Украины.

