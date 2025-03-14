Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 14 марта 2025Экономика

В России предложили клеймить товары вернувшихся брендов

Эксперт Ветров: товары вернувшихся западных брендов стоит помечать спецзнаком
Вячеслав Агапов

Фото: Caleb Lucas / Unsplash

Товары вернувшихся в Россию западных брендов предложили клеймить специальной отметкой. Такую идею главе Минпромторга Антону Алиханову предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, его цитирует RT.

По словам эксперта, в последнее время западные компании начали молча возвращаться на рынок.

«В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям. Фактически, уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — пояснил он.

Ветров предложил снабжать товары брендов, решивших вернуться в РФ, соответственными знаками, указывающими на их участие в торговой блокаде и изоляции страны. Например, их можно помечать предупреждающей надписью «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!», добавил председатель ассоциации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что особых условий для возвращения на местный рынок западного бизнеса создаваться не будет. Он напомнил, что из страны никакие компании не выгонялись, но власти будут исходить из сложившейся на текущий момент ситуации: «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — резюмировал президент.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Минобороны назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов в Курской области

    В России составили портрет автозаемщика при рекордной ключевой ставке

    Двоих украинских военных осудили за нападение на Курскую область

    Полиция показала фото подозреваемого в убийстве известного неонациста в Одессе

    Описаны разрушения в освобожденных под Суджей населенных пунктах

    Двух военных комендантов приговорили к срокам за взятки от военнослужащих

    Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

    Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше