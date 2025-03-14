В России предложили клеймить товары вернувшихся брендов

Эксперт Ветров: товары вернувшихся западных брендов стоит помечать спецзнаком

Товары вернувшихся в Россию западных брендов предложили клеймить специальной отметкой. Такую идею главе Минпромторга Антону Алиханову предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, его цитирует RT.

По словам эксперта, в последнее время западные компании начали молча возвращаться на рынок.

«В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям. Фактически, уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — пояснил он.

Ветров предложил снабжать товары брендов, решивших вернуться в РФ, соответственными знаками, указывающими на их участие в торговой блокаде и изоляции страны. Например, их можно помечать предупреждающей надписью «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!», добавил председатель ассоциации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что особых условий для возвращения на местный рынок западного бизнеса создаваться не будет. Он напомнил, что из страны никакие компании не выгонялись, но власти будут исходить из сложившейся на текущий момент ситуации: «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — резюмировал президент.