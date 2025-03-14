Вероятность появления пятен мазута возле Сочи оценили

Мэр Прошунин: Попадание пятен мазута в сторону Сочи исключено

Появление пятен мазута возле Сочи исключено. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что водолазы осмотрели морское дно в нескольких точках и не обнаружили следов нефтепродуктов. Он добавил, что мониторинг продолжается и по всей береговой полосе, в том числе на незакрепленных территориях. По словам Прошунина, пользователи официальных пляжей каждый день проверяют гальку и докладывают о результатах властям.

«Представители научного сообщества также сообщают, что движение морского течения на сегодняшний день исключает попадание пятен мазута в сторону Сочи. Обстановка в нашем городе благополучная», — оценил экологическую ситуацию мэр Сочи.

Два дня назад губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Анапе из-за потепления зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов.

