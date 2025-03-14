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13:30, 14 марта 2025Забота о себе

Врач предостерег от полного исключения соли из рациона

Гастроэнтеролог Сети: Полный отказ от соли грозит обезвоживанием и обмороками
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Полный отказ от соли грозит обезвоживанием и другими проблемами со здоровьем, предупредил гастроэнтеролог Саураб Сети. Его слова приводит издание Daily Mail.

Врач предостерег от полного исключения соли из рациона, поскольку это может спровоцировать слабость мышц, головокружение и обмороки. «Кроме того, недостаточное потребление соли может ухудшить пищеварение и тем самым навредить здоровью кишечника, а также ослабить здоровье печени из-за плохого усвоения важных питательных веществ», — рассказал он.

Также, по словам Сети, полный отказ от соли приведет к сильному обезвоживанию организма, вследствие чего значительно уменьшится объем циркулирующей крови. Это, в свою очередь, грозит резким понижением артериального давления.

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В заключение гастроэнтеролог добавил, что, хотя многие люди беспокоятся о том, что потребляют слишком много соли, ее недостаток может быть гораздо опаснее. Нормой этой специи для большинства людей он назвал около одной чайной ложки в день.

Ранее кандидат химических наук Алексей Панов предупредил о вреде сахарозаменителей. Чрезмерное употребление заменителей сахара может привести к развитию желудочно-кишечных расстройств, заявил он.

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