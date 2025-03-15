ЕС отменил санкции против двух российских бизнесменов

Европейский суд вывел из-под санкций Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского

Европейский союз отменил санкции против четырех человек, среди которых министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев и два бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Из «черного списка» исключили акционера производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора, экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахор Исмаилову, являющуюся сестрой Алишера Усманова.

Ранее источник агентства в ЕС поделился, что страны-участницы объединения в последний момент решили продлить еще на полгода персональные антироссийские меры. Их действие истекало в субботу, 15 марта. Венгрия согласилась пойти на это после исключения из санкционного списка четырех человек.

О снятии с Дегтярева санкций Евросоюза стало известно еще накануне, 14 марта. Комментируя решение, принятое ЕС, руководитель ОКР назвал его неожиданным, поскольку его политическая позиция не поменялась. Отмена санкций предусматривает разморозку активов министра спорта и отмену запрета на выдачу ему виз.

