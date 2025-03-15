Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 15 марта 2025Россия

Губернатор Белгородской области заявил об атаках по региону

Гладков: Атаки ВСУ по Белгородской области продолжаются
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атаки по региону продолжаются. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующей детонации загорелась сухая трава.

В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника были сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля. Кроме того, в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона были повреждены частное домовладение и надворная постройка.

Ранее над Воронежской областью сбили несколько украинских беспилотников. Как сообщил глава российского региона Александр Гусев, аппараты были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Их количество не уточняется.

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    Губернатор Белгородской области заявил об атаках по региону

    В переговорах по Украине увидели кризис доверия

    Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

    Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

    Российские военные продвинулись в районе Часова Яра

    В Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих

    Немецких журналистов обвинили в умалчивании успехов России в Курской области

    Эксперт оценил стоимость оставленной ВСУ техники в Курской области в многомиллионную сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше