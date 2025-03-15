Минобороны показало кадры освобожденной Суджи

Минобороны России показало кадры освобожденной Суджи в Курской области

Минобороны России показало кадры освобожденного города Суджа в Курской области. Соответствующее видео публикует Telegram-канал издания «Известия».

На камеру запечатлены российские военные, которые совершают обход территорий. На размещенных кадрах видны пустые улицы, разрушенные дома и продовольственные магазины. Кроме того, в объектив камеры попал российский флаг, который установили военные.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.