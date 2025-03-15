Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 15 марта 2025Россия

Минобороны показало кадры освобожденной Суджи

Минобороны России показало кадры освобожденной Суджи в Курской области
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Минобороны России показало кадры освобожденного города Суджа в Курской области. Соответствующее видео публикует Telegram-канал издания «Известия».

На камеру запечатлены российские военные, которые совершают обход территорий. На размещенных кадрах видны пустые улицы, разрушенные дома и продовольственные магазины. Кроме того, в объектив камеры попал российский флаг, который установили военные.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

    Обсудить
    Последние новости

    «Союз, но без Украины». Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к ЕС. О чем в них говорится?

    Орбан заявил о желании ЕС колонизировать Украину

    Военный раскрыл особенности сбитого Россией украинского самолета МиГ-29

    Кадыров показал «вытянувших счастливый билет» пленных солдат ВСУ

    Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножами

    Минобороны показало кадры освобожденной Суджи

    В Москве начался сезон проката велосипедов и самокатов

    Раскрыто число вывезенных из освобожденных территорий Курской области человек

    Названо число выходных и рабочих дней в мае

    Машина протаранила толпу протестующих в Сербии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше