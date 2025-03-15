Россияне бросились скупать пляжные туры в одну страну

РБК: У россиян резко вырос спрос на подешевевшие пляжные туры в Китай

В 2025 году россияне бросились скупать подешевевшие пляжные туры в Китай — спрос на летние путевки в азиатскую страну вырос на 15 процентов по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщают опрошенные РБК эксперты.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что летом туристы в основном выбирают пляжный отдых и бронируют путевки на остров Хайнань — на него приходится примерно 95 процентов всего объема туров в Китай летом. По данным агентства Tez Tour, интерес россиян к отдыху на острове уже почти в три раза выше, чем годом ранее.

Россияне в Китае любят комбинировать экскурсионный и пляжный отдых. Так, путешественники часто бронируют туры с посещением Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Сианя, Ченду, рассказали в агентстве Fun&Sun.

К тому же поездки в Китай стали гораздо дешевле. Туроператоры говорят о снижении цен на 10-37 процентов по сравнению с 2024 годом. Так, по данным Тez Tour, поездка в Китай в среднем обойдется в 86 тысяч рублей с человека вместе с перелетом — на 13 процентов дешевле, чем годом ранее.

Ранее Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим между странами. Государства постепенно идут к этой цели, но пока не могут назвать точных сроков достижения результата.

