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01:09, 15 марта 2025Мир

В США допустили продажу TikTok до окончания отсрочки блокировки

Вице-президент Вэнс: TikTok могут продать до окончания отсрочки блокировки в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters / Dado Ruvic

Вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC заявил, что сделка о продаже в США соцсети TikTok может быть заключена до апреля, когда истечет срок для проведения переговоров по продаже соцсети в стране.

«Очень вероятно будет соглашение высокого уровня, которое, как я думаю, удовлетворит наши заботы о национальной безопасности», — говорится в сообщении телеканала.

Вэнс не указал подробностей по переговорам о покупке соцсети или возможным покупателям. При этом он допустил, что ряд проблем в оформлении могли бы привести к тому, что сделку о покупке могут заключить после 5 апреля. Он также выразил надежду, что властям США не придется отсрочить введение запрета на соцсеть.

Ранее Вэнса назначили посредником в продаже американской части китайской соцсети TikTok. Американские власти рассматривают ее и сбор информации о пользователях как угрозу национальной безопасности.

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