Вэнс назвал виновного в перепалке в Белом доме

Вице-президент США Вэнс: В перепалке в Белом доме виноват Зеленский

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал президента Украины Владимира Зеленского виновным в перепалке в Белом доме. Об этом он заявил в интервью Fox News.

На вопрос журналистки о том, собирался ли он вместе с президентом США Дональдом Трампом «играть в хорошего и плохого копа», Вэнс ответил отрицательно.

«Нет, это не было запланировано. Он [Зеленский] разозлился, и все пошло наперекосяк», — сказал он.

Ранее Вэнс заявил, что страны Европы рискуют «совершить цивилизационное самоубийство». «Вы видите, как страны Европы начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — отметил он.