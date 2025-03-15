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19:54, 15 марта 2025Россия

ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. Он этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, обошлось без пострадавших», — уточнил он.

По словам губернатора, удары пришлись на город Валуйки, село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, а также село Репяховка Краснояружского района. Он уточнил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за ночь сбили более сотни беспилотников над территорией России. Четырнадцать из них российские военные уничтожили над Белгородской областью.

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