Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области. Он этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, обошлось без пострадавших», — уточнил он.

По словам губернатора, удары пришлись на город Валуйки, село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, а также село Репяховка Краснояружского района. Он уточнил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за ночь сбили более сотни беспилотников над территорией России. Четырнадцать из них российские военные уничтожили над Белгородской областью.