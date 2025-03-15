Звезда «Брата» опроверг сообщения об осложнениях после операции

Актер Сухоруков опроверг сообщения об осложнениях после операции на сердце

Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», народный артист России Виктор Сухоруков опроверг сообщения об осложнениях после операции. Об этом пишет aif.ru.

По его словам, хирургическое вмешательство было проведено успешно. «Сделана операция. Никаких осложнений. Начал реабилитацию», — заявил он.

1 марта Сухорукова экстренно госпитализировали — у 73-летнего актера из носа внезапно пошла кровь. В больнице артисту провели срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. После врачебного вмешательства актеру пришлось пройти обширное обследование. В ходе него выяснилось, что его сосуды сильно изношены, — есть риск инсульта.