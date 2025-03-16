Бойцы ВС России рассказали об уничтожении группы БПЛА ВСУ в Курской области

Военнослужащие спецназа «Ахмат» рассказали о уничтожении группы БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Казачья Локня в Курской области. Их слова передает РИА Новости.

«Были обнаружены вражеские "бплашники", ну они, к сожалению, оказали сопротивление, поэтому были на месте уничтожены», — рассказал военнослужащий с позывным Джокер.

По его словам, украинские военнослужащие укрывались в домах и пытались их покинуть. Боец спецназа с позывным Гром добавил, что населенный пункт первыми покинули наемники из Польши и бойцы «Кракена» (признанная террористической и запрещенная в России организация) и «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в находящихся в окружении в Курской области подразделениях ВСУ находятся около 30 офицеров стран НАТО.