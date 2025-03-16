Лебедев заявил о находящихся в окружении в Курской области офицерах НАТО

Лебедев: В окружении в Курской области находятся около 30 офицеров стран НАТО

В находящихся в окружении в Курской области подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся около 30 офицеров стран НАТО. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте», — рассказал Лебедев.

По его словам, офицеры занимались корректировкой ударов вглубь территории России и поступающими разведданными спутников НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВСУ продолжают операции в Курской области. Сибига назвал такие операции важным фактором и ключевым элементом на переговорах, а также заявил о необходимости давления на Москву относительно установления 30-дневного прекращения огня.