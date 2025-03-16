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12:02, 16 марта 2025Бывший СССР

В МИД Украины заявили о продолжении операций в Курской области

Глава МИД Украины Сибига заявил о продолжении операции ВСУ под Курском
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают операции в Курской области. Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил японскому телеканалу NHK.

«Мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сказал глава МИД Украины.

Сибига назвал такие операции важным фактором и ключевым элементом на переговорах, а также заявил о необходимости давления на Москву относительно установления 30-дневного прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю Суджи в Курской области. Это следует из опубликованной военным ведомством карты, согласно которой город находится под контролем России.

Перед этим базирующаяся в США газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что украинская авантюра в Курской области приближается к концу. В статье отмечается, что на текущей неделе присутствие ВСУ в российском регионе практически сошло на нет.

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