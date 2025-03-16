В МИД Украины заявили о продолжении операций в Курской области

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают операции в Курской области. Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил японскому телеканалу NHK.
«Мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сказал глава МИД Украины.
Сибига назвал такие операции важным фактором и ключевым элементом на переговорах, а также заявил о необходимости давления на Москву относительно установления 30-дневного прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю Суджи в Курской области. Это следует из опубликованной военным ведомством карты, согласно которой город находится под контролем России.
Перед этим базирующаяся в США газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что украинская авантюра в Курской области приближается к концу. В статье отмечается, что на текущей неделе присутствие ВСУ в российском регионе практически сошло на нет.