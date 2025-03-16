Десятки человек погибли в результате ударов США по Йемену

Число погибших из-за ударов США по Йемену увеличилось до 31

В результате авиаударов Соединенных Штатов Америки по Йемену в рамках операции против хуситов погиб 31 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным телеканала Al Arabia, более ста человек пострадали. Утверждается, что США провели десять последовательных волн авиаударов.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Хуситы, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию». «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявили они.