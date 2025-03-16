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15:47, 16 марта 2025Спорт

Иностранный хоккеист сравнил жизнь в США и России

Хоккеист «Витязя» Стюарт заявил, что рестораны в России интереснее, чем в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marc DesRosiers / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Дин Стюарт сравнил жизнь в США и России. Его слова приводит Metaratings.ru.

Хоккеист заявил, что цены на продукты в США и России, по его мнению, не отличаются. При этом он подчеркнул, что рестораны в России поинтереснее с точки зрения цен и обслуживания. «Несколько раз ходил в баню с парнями, и мне также очень зашло», — рассказал Стюарт.

Канадский защитник перешел в «Витязь» в 2024 году и проводит первый сезон в КХЛ. До этого он играл в низших американских лигах.

Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о том, какая вещь в России его удивила. По словам футболиста, он не ожидал, что российские люди очень воспитанны и общаются с уважением друг к другу.

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