Иностранный хоккеист сравнил жизнь в США и России

Хоккеист «Витязя» Стюарт заявил, что рестораны в России интереснее, чем в США

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Дин Стюарт сравнил жизнь в США и России. Его слова приводит Metaratings.ru.

Хоккеист заявил, что цены на продукты в США и России, по его мнению, не отличаются. При этом он подчеркнул, что рестораны в России поинтереснее с точки зрения цен и обслуживания. «Несколько раз ходил в баню с парнями, и мне также очень зашло», — рассказал Стюарт.

Канадский защитник перешел в «Витязь» в 2024 году и проводит первый сезон в КХЛ. До этого он играл в низших американских лигах.

Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о том, какая вещь в России его удивила. По словам футболиста, он не ожидал, что российские люди очень воспитанны и общаются с уважением друг к другу.