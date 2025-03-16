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20:04, 16 марта 2025Ценности

Известный фотограф на снимке прикрыла обнаженное тело цветами

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nadialeecohen

Известная британская художница и фотограф Надя Ли Коэн снялась в откровенном образе. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 911 тысяч подписчиков.

32-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя обнаженной на полу у стола и кресел. При этом она надела остроносые туфли черного цвета на каблуках и прикрыла грудь и область паха цветами.

На другом кадре Коэн показала крупным планом полуобнаженные ягодицы с изображением сердца.

В ноябре 2024 года известная американская художница Мартин Гутьеррес вышла в свет полуобнаженной с целлофаном на теле.

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