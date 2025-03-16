Курьер отсудил у Starbucks 50 миллионов долларов за ожоги от напитка

CNN: Starbucks выплатит доставщику 50 миллионов долларов за ожоги от напитка

Кофейную сеть Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов доставщику, получившему ожоги из-за пролитого напитка. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в феврале 2020 года в Лос-Анджелесе. Мужчина приобрел напиток в автокафе и пролил его себе на колени из-за неплотно закрытой крышки.

После этого ему понадобилось несколько операций по пересадке кожи. При этом, по словам американца, он до сих пор страдает от физической боли, психологических травм и деформации тканей.

Starbucks, комментируя случившееся, выразила сочувствие мужчине, но сообщила о намерении обжаловать приговор. Представитель компании заявил, что «присужденная компенсация завышена».

Ранее пассажирка авиакомпании EgyptAir получила ожоги на рейсе и захотела отсудить у перевозчика 5 миллионов долларов (490 миллионов рублей). Женщина облилась чаем во время турбулентности.