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02:49, 16 марта 2025Экономика

Курьер отсудил у Starbucks 50 миллионов долларов за ожоги от напитка

CNN: Starbucks выплатит доставщику 50 миллионов долларов за ожоги от напитка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Кофейную сеть Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов доставщику, получившему ожоги из-за пролитого напитка. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в феврале 2020 года в Лос-Анджелесе. Мужчина приобрел напиток в автокафе и пролил его себе на колени из-за неплотно закрытой крышки.

После этого ему понадобилось несколько операций по пересадке кожи. При этом, по словам американца, он до сих пор страдает от физической боли, психологических травм и деформации тканей.

Starbucks, комментируя случившееся, выразила сочувствие мужчине, но сообщила о намерении обжаловать приговор. Представитель компании заявил, что «присужденная компенсация завышена».

Ранее пассажирка авиакомпании EgyptAir получила ожоги на рейсе и захотела отсудить у перевозчика 5 миллионов долларов (490 миллионов рублей). Женщина облилась чаем во время турбулентности.

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