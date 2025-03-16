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13:01, 16 марта 2025Россия

Минобороны России раскрыло ситуацию в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по пяти бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по пяти бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в Курской области журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отметили в оборонном ведомстве. За сутки ВСУ потеряли более 220 бойцов, а с момента вторжения в Курскую область — свыше 67 850.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в министерстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают операции в Курской области. Глава МИД назвал такие операции важным фактором и ключевым элементом на переговорах.

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