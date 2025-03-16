На Ямале замерзли насмерть двое детей, ночевавших с родителями в санях в тундре

На Ямале двое детей замерзли насмерть в тундре. Об этом сообщает ЕДДС Ямальского района во «ВКонтакте».

Отмечается, что 14 марта вечером семья из четырех человек выехала из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Ярото-1. Однако в дороге их снегоход сломался, и семья осталась ночевать на санях в тундре. Утром родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни.

Следственный отдел по Ямальскому району возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «Следователи СКР проводят осмотр места происшествия, допрашиваются родители погибших детей, проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что две женщины насмерть замерзли из-за холодов в Башкирии. Одну из погибших нашли без признаков жизни в собственном доме, другую — на улице.