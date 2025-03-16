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00:15, 16 марта 2025Спорт

Назван способ получить идеальный пресс за два месяца

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ получить идеальный пресс за два месяца. Ее слова приводит Men Today.

Тренер порекомендовала шесть упражнений, чтобы прокачать пресс дома. В комплекс были включены подъемы корпуса, скручивания корпуса, подъемы с прижатой поясницей, скручивания с прижатой поясницей, подъемы ног с подъемом таза, а также подъемы ног и таза со скручиваниями.

Эксперт отметила, что изометрические упражнения должны длиться от тридцати секунд до минуты. Кроме того, интенсивность тренировок должна регулярно меняться: необходимо использовать новые упражнения или включить в них дополнительные снаряды.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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