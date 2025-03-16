Назван топ стран с самыми большими запасами золота

Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота

Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота. Полный перечень стран с крупнейшими золотыми запасами опубликовал РБК.

На первом месте находится США с резервом в 8133,46 тонны. На втором — Германия, которая является лидером по запасу золота в Европе (3351,53 тонны). Третье и четвертое место досталось Италии и Франции (2451,84 и 2437 тонн соответственно). У находящейся на пятом месте России в резерве 2335,9 тонны золота.

Шестое место досталось Китаю (2279,56) тонны, седьмое — Швейцарии (1039,94 тонн), Восьмое — Индии (876,18 тонны). Топ замыкают Япония и Нидерланды (845,97 и 612,45 тонны соответственно).

Ранее глава департамента госэффективности (DOGE) США Илон Маск дал понять, что проверит хранилище американского золотого запаса на военной базе Форт-Нокс. Также бизнесмен сопроводил пост снимком из американского сериала «Южный парк» с надписью «и-и-и они пропали».