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13:18, 16 марта 2025Экономика

Назван топ стран с самыми большими запасами золота

Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота. Полный перечень стран с крупнейшими золотыми запасами опубликовал РБК.

На первом месте находится США с резервом в 8133,46 тонны. На втором — Германия, которая является лидером по запасу золота в Европе (3351,53 тонны). Третье и четвертое место досталось Италии и Франции (2451,84 и 2437 тонн соответственно). У находящейся на пятом месте России в резерве 2335,9 тонны золота.

Шестое место досталось Китаю (2279,56) тонны, седьмое — Швейцарии (1039,94 тонн), Восьмое — Индии (876,18 тонны). Топ замыкают Япония и Нидерланды (845,97 и 612,45 тонны соответственно).

Ранее глава департамента госэффективности (DOGE) США Илон Маск дал понять, что проверит хранилище американского золотого запаса на военной базе Форт-Нокс. Также бизнесмен сопроводил пост снимком из американского сериала «Южный парк» с надписью «и-и-и они пропали».

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