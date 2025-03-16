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12:23, 16 марта 2025Россия

Подземный командный пункт ВСУ в Судже сняли на видео

Российские солдаты сняли на видео подземный командный пункт ВСУ в Судже
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Российские солдаты сняли на видео подземный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области. Соответствующий ролик опубликован на сайте KP.RU.

На кадрах можно увидеть места отдыха, импровизированную столовую, спортзал, а также большое количество оружия с боеприпасами, воду, провизию и обмундирование. В пункте управления войсками находились большие мониторы и организационная техника.

Помимо того, украинские войска при отступлении оставили свои рабочие тетради и рабочую радиостанцию.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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