Российские военные прикрыли товарищей в горящем танке

Минобороны: Российские бойцы прикрыли товарищей под ударами БПЛА в горящем танке

Российские бойцы прикрыли своих товарищей, находясь под ударами беспилотников в загоревшемся танке. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Во время штурма опорных пунктов украинских войск командиру танкового экипажа с позывным Валуй 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поставили задачу прикрыть огнем действия пехоты.

«После нескольких выстрелов в танк полетели ударные FPV-дроны ВСУ. После трех попаданий танк начал гореть. Экипаж потушил пожар своими силами и продолжил вести огонь», — говорится в сообщении.

Затем в боевую машину ударили еще два БПЛА, из-за чего танк снова загорелся. Однако Валуй принял решение выполнить задачу до конца. После того, как экипаж выпустил последний снаряд, танк откатился в район ожидания.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Тогда в результате действий танкистов были уничтожены восемь единиц бронетехники ВСУ — два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro.