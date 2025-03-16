Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 16 марта 2025Россия

Российские военные прикрыли товарищей в горящем танке

Минобороны: Российские бойцы прикрыли товарищей под ударами БПЛА в горящем танке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские бойцы прикрыли своих товарищей, находясь под ударами беспилотников в загоревшемся танке. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Во время штурма опорных пунктов украинских войск командиру танкового экипажа с позывным Валуй 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поставили задачу прикрыть огнем действия пехоты.

«После нескольких выстрелов в танк полетели ударные FPV-дроны ВСУ. После трех попаданий танк начал гореть. Экипаж потушил пожар своими силами и продолжил вести огонь», — говорится в сообщении.

Затем в боевую машину ударили еще два БПЛА, из-за чего танк снова загорелся. Однако Валуй принял решение выполнить задачу до конца. После того, как экипаж выпустил последний снаряд, танк откатился в район ожидания.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Тогда в результате действий танкистов были уничтожены восемь единиц бронетехники ВСУ — два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

    Сотрудники НАСА были вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа

    Российские военные прикрыли товарищей в горящем танке

    Известной российской блогерше сделали предложение с кольцом почти за миллион рублей

    Новый пулемет и малогабаритный АК-12 заметили на учениях

    ВСУ уничтожили цех молокозавода в Запорожской области

    Иностранный хоккеист сравнил жизнь в США и России

    В Раде заявили о желании Зеленского исключить Порошенко из политпроцесса

    В российском городе двое мужчин подрались с ветераном СВО из-за зажигалки

    В Госдуме высказались о предложении ввести права для самокатчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше