Российские войска ударили по украинским аэродромам

Минобороны России отчиталось об ударе по украинским военным аэродромам

Российские войска ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские военнослужащие ударили по цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников. Системам противовоздушной оборон (ПВО) за сутки также удалось сбить четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее оборонное ведомство заявило, что за неделю 8 по 14 марта Российская армия нанесла 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине.