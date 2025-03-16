Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 16 марта 2025Россия

Российские войска ударили по украинским аэродромам

Минобороны России отчиталось об ударе по украинским военным аэродромам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские военнослужащие ударили по цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников. Системам противовоздушной оборон (ПВО) за сутки также удалось сбить четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее оборонное ведомство заявило, что за неделю 8 по 14 марта Российская армия нанесла 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

    Опубликовано видео с хвалившем бойцов ВСУ и ВС России жителем Суджи

    Пожар на дискотеке в Северной Македонии сняли на видео

    Сына арестованного экс-замглавы российского региона заподозрили в посредничестве во взятке

    Собянин рассказал о планах перевести на электротягу весь парк Мосгортранса

    Певица Наташа Королева задолжала за коммуналку

    Захарова опровергла сообщение о снятии санкций с госсекретаря США

    В Британии подняли вопрос об отправке истребителей Typhoon Украине

    Российские войска ударили по украинским аэродромам

    В ЕС раскритиковали подход ЕК к санкциям против теневого флота России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше