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22:10, 16 марта 2025Россия

Семья с ребенком сгорела в машине при ударе дрона ВСУ в Курской области

В Судже семья с ребенком сгорела в машине при ударе беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Семья с ребенком, пытающиеся уехать из Суджи в августе, сгорели заживо в автомобиле, которую атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила местная жительница, пишет ТАСС.

По словам женщины, по улице, где она проживала, гражданские машины под огнем украинских БПЛА пытались выезжать в сторону Курска. «На наших глазах подбили машину, где сгорела семья — муж, жена и ребенок», — сообщила она.

Ранее появились кадры с эвакуированными из Суджи 40 мирными жителями. На видео показано, как военнослужащие помогают гражданам подниматься в автомобиль для эвакуации. Также сняты малоподвижные местные жители, которым силовики помогают эвакуироваться.

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