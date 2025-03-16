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06:56, 16 марта 2025Россия

Российский школьник за шею выволок из класса учительницу

Пермский школьник, схвативший учительницу за шею, переведен на семейное обучение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Перми школьник схватил учительницу за шею и выволок ее из класса. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».

Инцидент попал на видео, распространившееся в сети. На кадрах видно, как педагог пытается высвободиться, но подросток не отпускает ее и выводит из класса. Все это сопровождается радостными криками других учеников. Отмечалось, что по факту случившегося началась проверка.

Позднее стало известно, что школьник был переведен на семейное обучение. С родителями мальчика побеседовал профильный специалист, им были даны рекомендации по корректировке поведения подростка.

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