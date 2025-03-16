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10:46, 16 марта 2025Мир

Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель в честь юбилея отношений

Лидер КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель в честь юбилея отношений
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит, который состоится в честь 50-го юбилея отношения Евросоюза и Китая. Об этом сообщает Financial Times.

Два источника газеты утверждают, что вместо лидера КНР на саммит приедет премьер Госсовета страны Ли Цян.

Помимо того, отмечается, что места проведения подобных саммитов чередуются. При этом, в частности, в Брюсселе, как правило, присутствует премьер, а председатель проводит подобные саммиты в Пекине. Однако, по данным собеседников издания, ЕС ожидал личного присутствия китайского лидера в юбилейный год.

Ранее стало известно, что китайские чиновники испугались, что если лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, между ними может произойти перепалка по аналогии с той, что случилась между американским лидером и Владимиром Зеленским. Также отмечается, что в Пекине осторожно относятся к возможному саммиту в Вашингтоне.

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