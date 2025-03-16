Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 16 марта 2025Россия

Собянин рассказал о планах перевести на электротягу весь парк Мосгортранса

Собянин: Весь парк Мосгортранса перейдет на электрическую тягу к 2035 году
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Весь парк Мосгортранса перейдет на электрическую тягу к 2035 году. О планах транспорта столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В планах — к 2030 году запустить 5300 инновационных машин. А к 2035-му перевести на электрическую тягу почти весь парк Мосгортранса», — написал Собянин.

По его словам, по столице ходят уже больше 2300 электробусов, а за шесть лет их использования удалось существенно сократить количество выбросов в атмосферу.

Ранее Собянин рассказал, что новая станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» в Москве будет посвящена инженерным войскам. Станция войдет в Рублево-Архангельскую линию. Ее оформят в светло-серых и белых тонах, название выделят крупными буквами на контрастном фоне.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

    Опубликовано видео с хвалившем бойцов ВСУ и ВС России жителем Суджи

    Пожар на дискотеке в Северной Македонии сняли на видео

    Сына арестованного экс-замглавы российского региона заподозрили в посредничестве во взятке

    Собянин рассказал о планах перевести на электротягу весь парк Мосгортранса

    Певица Наташа Королева задолжала за коммуналку

    Захарова опровергла сообщение о снятии санкций с госсекретаря США

    В Британии подняли вопрос об отправке истребителей Typhoon Украине

    Российские войска ударили по украинским аэродромам

    В ЕС раскритиковали подход ЕК к санкциям против теневого флота России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше