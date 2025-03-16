Собянин рассказал о планах перевести на электротягу весь парк Мосгортранса

Собянин: Весь парк Мосгортранса перейдет на электрическую тягу к 2035 году

Весь парк Мосгортранса перейдет на электрическую тягу к 2035 году. О планах транспорта столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В планах — к 2030 году запустить 5300 инновационных машин. А к 2035-му перевести на электрическую тягу почти весь парк Мосгортранса», — написал Собянин.

По его словам, по столице ходят уже больше 2300 электробусов, а за шесть лет их использования удалось существенно сократить количество выбросов в атмосферу.

Ранее Собянин рассказал, что новая станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» в Москве будет посвящена инженерным войскам. Станция войдет в Рублево-Архангельскую линию. Ее оформят в светло-серых и белых тонах, название выделят крупными буквами на контрастном фоне.