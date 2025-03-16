Суд взыскал с дочерей не выжившего россиянина потраченные на его похороны деньги

В Москве суд заставил дочерей умершего вернуть родным потраченное на похороны

В Москве суд взыскал с дочерей не выжившего мужчины потраченные на его похороны деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющуюся в распоряжении информацию из официальных судебных документах.

По данным агентства, в документах сказано, что родственницы обратились в суд к дочерям покойного. Истцы указали, что они понесли расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, сбор документов и организацию процесса похорон. Отмечается, что ответчицы были заблаговременно оповещены о дате и месте похорон, но участия в организации траурных мероприятий они не приняли и не передавали деньги на погребение. Однако, дочери вступили в права наследования, и именно это послужило основанием для обращения истцов в суд.

На заседании ответчицы и их представитель попросили в суде в иске отказать. Они посчитали, что истцы произвели чрезмерные и необоснованные расходы на похороны. Кроме того, суд истребовал наследственное дело к имуществу не выжившего мужчины, по которому его дочери подали заявление о принятии наследства, оставшегося после отца. В документах уточняется, что суд пришел к выводу о том, что требования истцов к ответчикам являются обоснованными, потому что дочери совершили действия, направленные на принятие наследства.

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