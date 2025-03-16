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14:03, 16 марта 2025Силовые структуры

Суд взыскал с дочерей не выжившего россиянина потраченные на его похороны деньги

В Москве суд заставил дочерей умершего вернуть родным потраченное на похороны
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд взыскал с дочерей не выжившего мужчины потраченные на его похороны деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющуюся в распоряжении информацию из официальных судебных документах.

По данным агентства, в документах сказано, что родственницы обратились в суд к дочерям покойного. Истцы указали, что они понесли расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, сбор документов и организацию процесса похорон. Отмечается, что ответчицы были заблаговременно оповещены о дате и месте похорон, но участия в организации траурных мероприятий они не приняли и не передавали деньги на погребение. Однако, дочери вступили в права наследования, и именно это послужило основанием для обращения истцов в суд.

На заседании ответчицы и их представитель попросили в суде в иске отказать. Они посчитали, что истцы произвели чрезмерные и необоснованные расходы на похороны. Кроме того, суд истребовал наследственное дело к имуществу не выжившего мужчины, по которому его дочери подали заявление о принятии наследства, оставшегося после отца. В документах уточняется, что суд пришел к выводу о том, что требования истцов к ответчикам являются обоснованными, потому что дочери совершили действия, направленные на принятие наследства.

Ранее сообщалось, что защита бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова, осужденного за расправу над пожилыми родителями, попыталась оправдать его преступление состоянием аффекта.

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