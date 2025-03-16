Ушаков: ВСУ переживают трудные времена, ВС России наступают на всех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают трудные времена, потому что Вооруженные силы (ВС) России наступают на всех направлениях. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его комментарий от 13 марта опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам помощника президента, Россия довела до США свои озабоченности по поводу того, что любое перемирие может дать время для перевооружения украинских войск, которые сейчас переживают трудные времена. Он сказал, что мы воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях. «В этой ситуации можем воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным», — добавил он.

Ранее он сообщил, что в Европе попытаются выставить Россию виновной в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине.

