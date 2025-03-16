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23:11, 16 марта 2025Бывший СССР

В Белоруссии сотрудница клининга нашла у клиентки крупную сумму денег

Сотрудница клининга в Барановичах нашла у клиентки более $4 тыс.
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Сотрудница клининга в белорусском городе Барановичи нашла у клиентки более 4000 долларов и вернула крупную сумму денег владелице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что местная жительница обратилась в клининговую службу для уборки старых подушек. В одной из них уборщица нашла сверток с крупной суммой денег (4100 долларов и 200 евро). Выяснилось, что у хозяйки дома недавно ушла из жизни бабушка. Предположительно, именно она и оставила заначку.

Сотрудница компании отдала находку хозяйке. Директор компании отметил, что подобная крупная находка произошла впервые.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 63-летний кладоискатель нашел в грязи редкое средневековое кольцо и решил продать его на аукционе.

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    В Белоруссии сотрудница клининга нашла у клиентки крупную сумму денег

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