В Белоруссии сотрудница клининга нашла у клиентки крупную сумму денег

Сотрудница клининга в Барановичах нашла у клиентки более $4 тыс.

Сотрудница клининга в белорусском городе Барановичи нашла у клиентки более 4000 долларов и вернула крупную сумму денег владелице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что местная жительница обратилась в клининговую службу для уборки старых подушек. В одной из них уборщица нашла сверток с крупной суммой денег (4100 долларов и 200 евро). Выяснилось, что у хозяйки дома недавно ушла из жизни бабушка. Предположительно, именно она и оставила заначку.

Сотрудница компании отдала находку хозяйке. Директор компании отметил, что подобная крупная находка произошла впервые.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 63-летний кладоискатель нашел в грязи редкое средневековое кольцо и решил продать его на аукционе.