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15:42, 16 марта 2025Россия

В Госдуме высказались о предложении ввести права для самокатчиков

Депутат Гаврилов: Самокатчикам, возможно, придется проходить обучение
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что владельцам электросамокатов, возможно, придется проходить обучение. Как пишет РИА Новости, об этом он заявил, комментируя ранее поступившие в нижнюю палату парламента предложения относительно самокатчиков.

«Изменение статуса СИМ (средство индивидуальной мобильности — прим. «Ленты.ру») с "пешеходного" на "механическое транспортное средство" может привести к необходимости прохождения обучения и получения соответствующих документов», — высказался парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Следственный комитет предложил ввести водительские права для самокатчиков. По его словам, сейчас подбираются решения, которые обезопасят людей от ДТП с этим средством передвижения.

Перед этим стало известно, что депутаты Госдумы захотели запретить самокатчикам езду по тротуарам. Один из авторов инициативы, депутат Сергей Миронов заявил, что самокатчики на тротуарах подвергают опасности себя и пешеходов.

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