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19:45, 16 марта 2025Россия

В России ответили на заявление Макрона о миротворцах на Украине

Депутат Белик назвал фальстартом слова Макрона о миротворцах на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев на Украине является фальстартом. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, страны пока не торопятся отправлять миротворцев на Украину. «Макрон, по сути, разговаривает с "глухими" партнерами. Президент Макрон взял неуместный фальстарт, за такое могут лишить права участия в мероприятии», — сказал Белик.

В начале марта президент Франции раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине. Он отметил, что не верит в перемирие, которое могут согласовать США и Россия, поскольку будет сложно контролировать соблюдение условий полного прекращения огня.

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