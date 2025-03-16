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01:57, 16 марта 2025Мир

Раскрыты детали подготовки операции США против хуситов

Axios: Пентагон разрабатывал операцию против хуситов в Йемене несколько недель
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Justin Cron / Unsplash

Пентагон разрабатывал операцию по нанесению ударов по силам хуситов в Йемене как минимум несколько недель. Детали подготовки операции в соцсети X раскрыл корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Пентагон разрабатывает новые военные планы против хуситов после того, как Трамп (президент США Дональд Трампприм. «Ленты.ру») спустя несколько недель после вступления в должность принял решение о включении их в список террористических организаций», — указал журналист. Равид добавил, что подготовка к операции ускорилась после того, как хуситы сбили американский военный беспилотник.

Кроме того, согласно его информации, администрация американского президента заранее «проинформировала небольшое число ключевых союзников», в то время как другие союзники Вашингтона были проинформированы уже после начала ударов.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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