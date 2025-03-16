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05:11, 16 марта 2025Мир

В США задались вопросом из-за позиции Украины

Аналитик Дэвис: Конфликт на Украине можно было завершить, но Киев не хочет мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конфликт на Украине можно было бы давно завершить, однако Киев не хочет мира, а Запад не хочет прислушиваться к позиции России. Такое мнение высказал бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.

«Украина хочет мира? Та самая Украина, которая не выполнила ключевое требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения. В 2022 году они отказались от мира, отказались признать нейтральный статус. Они отказались от мира в 2023 и 2024 годах, отказались и в 2025 году. Украина точно хочет мира?», — задался он вопросом.

Аналитик отметил, что Москва изначально пыталась решить вопросы дипломатическим путем. По его словам, конфликт мог бы и не начаться, если бы не позиция Киева, отвергавшего мирные проекты РФ. «Но каждый раз, когда звучал отказ, Россия становилась только сильнее», — подчеркнул Дэвис.

Ранее Дэвис заявил, что Европа не сможет выстоять в случае войны с Россией. Дело в том, что РФ смогла провести «промышленную мобилизацию». При этом европейское производство оружия «никак не изменилось».

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