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02:30, 16 марта 2025Бывший СССР

ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по Краснодарскому краю

В России ВСУ заподозрили в ударе ракетой «Длинный Нептун» по Туапсинскому НПЗ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому нефтеперерабатывающему завозу (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что перед ударом был отчетливо слышен звук реактивного двигателя. Кроме того, наблюдался мощный взрыв, нехарактерный для дрона-камикадзе.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета «Длинный Нептун» успешно прошла испытания и боевое применение. Он пояснил, что модифицированный снаряд отличается от исходного дальностью полета, он способен поражать цели на расстоянии в тысячу километров.

ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсинском районе Краснодарского в пятницу, 14 марта. Начавшийся после удара мощный пожар удалось локализовать лишь в ночь на 16 марта.

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