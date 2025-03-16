Загитова показала видео в красных колготках и обтягивающей юбке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новое видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка прошлась в красных колготках и красной обтягивающей юбке. «Дресс-код на завод», — подписала пост она. Видео собрало более девяти тысяч лайков.

Ранее Загитова рассказала о том, чем пожертвовала ради карьеры. По ее словам, она отказалась от друзей и еды.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.