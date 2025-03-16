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13:33, 16 марта 2025Мир

Захарова опровергла сообщение о снятии санкций с госсекретаря США

Захарова назвала фейками публикации о снятии санкций с госсекретаря США Рубио
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение о том, что Москва сняла санкции с госсекретаря США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат назвала фейками публикации о снятии с Рубио санкций.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как заявили в Госдепе, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

Возможность снятия с Рубио санкций в ноябре прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что Москва не пойдет на такой шаг, пока Лаврова не исключат из санкционного списка. По словам Пескова, снятие санкций должно быть обоюдным процессом.

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