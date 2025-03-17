Аксенов сообщил об угрозах подрыва Крымского моста от ВСУ

Аксенов: Угрозы подрыва Крымского моста от ВСУ не прекращаются

Угрозы подрыва Крымского моста, идущие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не прекращаются. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«По мосту враги нам постоянно угрожают, и опять были угрозы с точки зрения того, что на мост будут совершены атаки. Мы к этому тоже готовы», — пояснил он.

Глава республики подчеркнул, что на данный момент у властей остается в приоритете безопасность при проезде моста. В случае угроз, продолжил Аксенов, движение по объекту перекрывается для защиты людей.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.