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13:28, 17 марта 2025Россия

Аксенов сообщил об угрозах подрыва Крымского моста от ВСУ

Аксенов: Угрозы подрыва Крымского моста от ВСУ не прекращаются
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Угрозы подрыва Крымского моста, идущие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не прекращаются. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«По мосту враги нам постоянно угрожают, и опять были угрозы с точки зрения того, что на мост будут совершены атаки. Мы к этому тоже готовы», — пояснил он.

Глава республики подчеркнул, что на данный момент у властей остается в приоритете безопасность при проезде моста. В случае угроз, продолжил Аксенов, движение по объекту перекрывается для защиты людей.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.

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