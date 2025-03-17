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16:22, 17 марта 2025Ценности

Донателла Версаче раскрыла женщинам способ выбрать подходящую одежду

Донателла Версаче посоветовала женщинам быть собой при выборе гардероба
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: IMAGO / Jennifer Bloc / Reuters

Итальянский модельер Донателла Версаче раскрыла женщинам способ выбрать подходящую одежду. Интервью с ней приводит Vogue.

Журналисты попросили знаменитость назвать пять необходимых вещей в женском гардеробе. В свою очередь, 69-летний дизайнер заявила, что каждая девушка должна решать данный вопрос сама, ориентируясь на собственные вкусы.

«Думаю, наш выбор одежды многое говорит о том, кто мы, поэтому считаю, что здесь нет никаких правил. Будьте собой, и вы поймете, какие любимые вещи вам подходят», — посоветовала собеседница издания.

В июле 2024 года итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани в день своего 90-летия назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе.

Вот это да!
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