Европейская страна начала регулировать цены на еду

Reuters: Из-за высокой инфляции в Венгрии стали ограничивать рост цен на еду

В Венгрии вступило в силу распоряжение властей об ограничении роста цен на продукты питания. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такого решения стала инфляция, выросшая в Венгрии до самого высокого в Европейском союзе (ЕС) уровня. По официальным данным, цены на еду там увеличились на 7,1 процента за год. На фоне такой динамики, а также слабых перспектив экономического оживления, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о значительном снижении налогов для матерей и ограничил наценку на 30 групп продуктов питания. Кроме того, местное министерство экономики пригрозило распространить эту меру на все категории продуктов питания.

Между тем Центральный банк Венгрии предупредил, что предыдущая мера по ограничению цен на продукты питания дала обратный эффект: компании компенсировали потери за счет повышения стоимости других продуктов. Экономисты предсказывают, что в октябре инфляция в Венгрии дойдет до пиковых 6,5 процента и второй раз за три года окажется самой высокой в ЕС. А это, в свою очередь, ставит под вопрос перспективы Орбана добиться переизбрания в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в январе инфляция в Венгрии дошла почти до шести процентов. В еврозоне ее значение составило 2,5 процента, в Европейском союзе 2,8 процента. Самая низкая инфляция отмечена в Дании (1,4 процента), а также Ирландии, Италии и Финляндии (1,7 процента во всех трех). Самая высокая, помимо Венгрии, зафиксирована в Румынии (5,3 процента) и Хорватии (5 процентов).