Генштаб ВСУ признал продвижение ВС России в районе 4 населенных пунктов

Генеральный штаб (Генштаб) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал продвижение Российской армии в районе четырех населенных пунктов: Гончарова, Гоголевка, Криничный Яр и Сокольный Яр. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«(При этом) Не признают ВСУ освобождение Россией Мелового и сужение украинской зоны оккупации между Басовкой и Гоголевкой», — говорится в сообщении.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

Позднее издание The New York Times сообщило об отступлении ВСУ практически со всей территории Курской области. Отмечалось, что на данный момент Киев удерживает небольшой участок Курской области, однако точную его площадь определить невозможно.