Глава МОК не увидел перемен в отношениях с Россией

Президент МОК Томас Бах заявил, что не видит перемен в отношениях с Россией

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Бах заявил, что не видит перемен в отношениях с Россией. «Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам», — добавил он. Глава МОК подчеркнул, что в олимпийском движении приветствуются все, кто соблюдает правила Олимпийской хартии.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев назвал причины для восстановления ОКР в правах. Дегтярев заявил, что региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР, а значит, причин для отстранения больше нет.

В начале 2022 года большинство международных спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.