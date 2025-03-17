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00:44, 17 марта 2025Мир

Госсекретарь США рассказал о двух этапах урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь Рубио рассказал о двух этапах урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Chris Keane / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о двух этапах урегулирования на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на CBS News.

По его словам, сначала необходимо прекратить стрельбу, после чего собрать всех за столом переговоров. «Чтобы найти способ окончательно закончить эту войну таким образом, чтобы это было прочным и уважало потребности каждого, и так далее», — сказал он.

Рубио признал, что это будет нелегко и вести переговоры о долгосрочном окончании конфликта трудно, «пока они стреляют друг в друга».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов рассказал, что Вашингтон не поддерживает идею введения новых санкций в отношении России. По его словам, Европа, напротив, желает ввести санкции против Москвы, и Вашингтон «не может это контролировать».

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