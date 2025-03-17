Конгресс США предложил признать критикующих Трампа психически больными

Конгрессмены США предложили законопроект о синдроме помешательства на Трампе

Группа конгрессменов-республиканцев от штата Миннесота предложили законопроект о «синдроме помешательства на Дональде Трампе», который признает критику президента США видом психического заболевания. Об этом сообщает портал Mint.

«"Синдром одержимости Трампом" означает острое начало паранойи у в остальном нормальных людей в качестве реакции на политику и президентский статус Дональда Джона Трампа», — отмечается в тексте законопроекта.

Дополнительно уточняется, что признаками девиантного поведения будут признаны агрессивная реакция на любые инициативы 47-го президента США, а также какие-либо действия его сторонников. При этом уточняется, что вероятность прохождения подобного законопроекта маловероятна.

Ранее Трамп заявил, что помилования бывшего президента США Джо Байдена недействительны, так как были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. По его словам, президенту-демократу не была объяснена суть подписанных документов, из-за чего среди помилованных лиц могли быть в том числе и подлежащие преследованию лица.