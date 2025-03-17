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19:37, 17 марта 2025Из жизни

Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

Дерматолог Боулз: Меган Маркл посоветовала зрителям опасную соль для ванн
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Меган Марк, супруга принца Гарри, посоветовала зрителям своего нового шоу о домашнем хозяйстве и кулинарии опасный рецепт соли для ванн. Об этом пишет Daily Mail.

В первом из восьми эпизодов шоу «С любовью, Меган» Меган Маркл, среди прочего, показывает зрителям рецепт самодельной соли для ванн. Она смешивает английскую соль с лавандовым маслом и маслом арники на глаз, не измеряя вес ингредиентов. Один из членов съемочной группы спрашивает за кадром, нужно ли добавлять какое-то определенное количество соли. «Я не скромничаю, когда дело касается количества соли, которое я кладу в ванну», — добавляет она. В конце она добавила в банку саше, наполненное сушеной лавандой и бутонами роз.

Рецепт Маркл вызвал вопросы у косметологов и врачей, которые отметили, что такой состав соли может привести к крапивнице, ожогам и сыпи. Причина в том, что она не добавила в смесь «базовое масло», которое может смягчить агрессивный эффект от масел арники и лаванды.

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По данным Института Тиссерана, где изучают эфирные масла, английская соль не растворяет эфирные масла должным образом. Их следует смешивать с диспергирующим агентом, например, маслом виноградных косточек, миндаля, кокоса или жожоба, иначе это может вызвать раздражение кожи. При этом пропорция «базового масла» к эфирному должна быть не меньше восьми к одному.

«Хотя я не считаю, что это опасно само по себе, смесь такого количества ингредиентов может вызывать раздражение, особенно у детей, людей с аллергией и чувствительной кожей», — рассказала Daily Mail сертифицированный дерматолог Александра Боулз.

Ранее комик из Канады Кэтрин Райан обвинила Меган Маркл в постоянном вранье о своем прошлом. В частности, она якобы постоянно выдавала в личных разговорах разные версии того, знала ли что-то о принце Гарри до знакомства.

ЖЗЛ
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