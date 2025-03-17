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22:22, 17 марта 2025Экономика

Метро Петербурга заплатит сотни тысяч рублей инвалиду за скользкие ступени

Метро Петербурга заплатит инвалиду 200 тыс. руб за падение на скользких ступенях
Полина Кислицына (Редактор)

Петербургское метро заплатит сотни тысяч рублей инвалиду за скользкие ступени. Об этом сообщили в Telegram-канале городской прокуратуры.

Инцидент произошел в январе: мужчина с инвалидностью 3 группы поскользнулся и упал на ступенях станции метрополитена «Гражданский проспект». В результате россиянин получил множественные переломы голени, ему потребовалось длительное лечение.

Через некоторое время после случившегося пострадавший обратился в прокуратуру. «Проверка специализированной прокуратуры показала, что падение петербуржца произошло вследствие ненадлежащей уборки ООО «ПромТехСервис» привестибюльной территории метрополитена от наледи и снега. Прокурор Петербургского метрополитена направил в суд исковое заявление к организации о взыскании в пользу мужчины, имеющего инвалидность, компенсации морального вреда. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что жительница села Кетово Курганской области отсудила 700 тысяч рублей за дырявую крышу дома, из-за которой в непогоду ее квартиру постоянно заливало. Здание было включено в план краткосрочного ремонта на 2020-2022 годы, однако работы ответственный за них фонд капремонта так и не провел.

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